Manutenzione impianto Agnata, disservizi con l’acqua in Gallura

I lavori di manutenzione all’impianto dell’Agnata.

Continuano gli interventi programmati per l’efficientamento dell’impianto di potabilizzazione dell’Agnata, infrastruttura che serve diversi centri della bassa Gallura, inclusa la città di Olbia. Le operazioni riguardano l’insieme delle sezioni di trattamento attraverso le quali le acque grezze provenienti dall’invaso del Liscia vengono trasformate in acqua potabile destinata alla distribuzione nella rete idrica. La programmazione dei lavori è stata collocata in questo periodo dell’anno per consentire il completamento degli interventi prima della stagione estiva, quando i consumi risultano in aumento.

Per la giornata di domani, martedì 21 aprile, è prevista la prosecuzione delle attività di manutenzione sulle sezioni di potabilizzazione e filtrazione interne all’impianto. Le operazioni saranno eseguite dai tecnici di Abbanoa e si svolgeranno dalle 6 fino a circa le 22. In questa fascia oraria sarà necessario sospendere il processo di potabilizzazione e l’erogazione idrica, in quanto l’installazione di nuove apparecchiature richiede che l’impianto venga temporaneamente fermato.

Durante lo svolgimento dei lavori verranno utilizzate le scorte accumulate nei serbatoi per garantire, per quanto possibile, la continuità del servizio alle utenze. In relazione alla durata del fermo e all’andamento dei consumi nelle reti, non si escludono possibili cali di pressione e interruzioni temporanee dell’erogazione soprattutto nelle aree poste a quote più elevate dei centri abitati coinvolti.

Le zone interessate comprendono il centro di Olbia insieme alle frazioni di Berchiddeddu, Pittulongu, Murta Maria e Porto Istana, il territorio di Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci con le relative frazioni, Padru e le sue frazioni, Telti, Monti, e il comune di San Teodoro con il centro e le località di Monte Petrosu, Punta Molara, Cala Ginepro, Cala Girgolu, L’Aldia Bianca, Lu Muvruneddu, Lu Fraili, La Traversa, Li Mori, La Suaredda di Sutta, Li Scopi, Coda Cavallo e Nuragheddu. Rientrano inoltre nell’area interessata Luogosanto, Sant’Antonio di Gallura, Palau, La Maddalena e Arzachena con le rispettive frazioni.

Le squadre di Abbanoa saranno operative anche nelle manovre di rete necessarie a ridurre eventuali disservizi durante la fase di intervento. Il ripristino del servizio idrico è previsto a conclusione delle attività, con una ripresa della normale erogazione indicata attorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì, salvo eventuali anticipi nel caso in cui i lavori dovessero terminare prima del tempo previsto. Alla riattivazione della distribuzione, viene segnalata la possibilità che l’acqua possa presentarsi temporaneamente torbida, fenomeno collegato alle fasi di svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Per eventuali segnalazioni o richieste di intervento è disponibile il servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

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