La decisione dell’amministrazione di Olbia.

La delibera dovrebbe essere firmata domani mattina. La decisione, a quanto trapela dal Comune, è stata presa direttamente dal sindaco Settimo Nizzi. Un tentativo di riequilibrare quell’intoppo iniziale, che ha portato al fermo delle giostre per tre giorni, con ripercussioni sugli incassi anche dei tanti ambulanti, che tradizionalmente animano l’area del Fausto Noce.

Bancarelle, caddozzoni e giostre potranno rimanere nel parco di Olbia fino a domenica. La festa di San Simplicio, per la sua parte più legata al divertimento, diciamo così, viene, quindi, prolungata. Soddisfatti gli ambulanti, che avranno la possibilità così di compensare i mancati incassi. Soddisfatti, si presume, i centinaia di bambini, che non avevano apprezzato il fermo delle giostre. Le festa proseguirà fino a domenica.

“Ma solo per la parte delle bancarelle e delle giostre – ci tiene a precisare il presidente del comitato Giovanni Varrucciu -. Per noi finisce qui, oggi, come da programma. Il resto è una scelta dell’amministrazione, che non è nella nostra competenza”.

(Visited 1.535 times, 262 visits today)