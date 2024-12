Aggius e Viddalba in festa per zia Antonietta e le sue 102 candeline

Festa per la centenaria zia Antoniedda.

Domenica scorsa, zia Antoniedda ha raggiunto un traguardo straordinario: 102 anni, festeggiati circondata dall’amore della sua famiglia. Nata nel 1922 ad Aggius, zia Antoniedda si trasferì a Tungoni, frazione di Viddalba, dopo il matrimonio.

Nonostante l’età avanzata, la sua vitalità è ancora notevole. Durante le belle giornate, non manca mai di tornare nel suo paese d’origine per partecipare alla messa e aprire le porte della sua casa. Casalinga di lunga data, continua a dedicarsi con passione a lettura, cucito e ricamo, e non perde mai occasione di accendere il fuoco nella sua abitazione, dove vive con la figlia Lelia e il genero Pietro, che le è profondamente affettuoso.

Per celebrare questo importante compleanno, il sindaco di Viddalba, Giovanni Andrea Oggiano, ha fatto visita a Zia Antoniedda, portando i suoi auguri e quelli dell’intera comunità. Un segno di affetto e riconoscimento per una donna che ha vissuto una vita ricca di esperienza, amore e dedizione alla sua famiglia.

