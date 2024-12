Cambio nel Consiglio comunale di Olbia, entra Mariangela Marchio

Mariangela Marchio nel Consiglio comunale di Olbia.

Mariangela Marchio, segretaria provinciale del Partito Democratico, ieri ha fatto il suo ingresso ufficiale nel Consiglio comunale di Olbia, subentrando a Stefano Spada, che si è dimesso alcune settimane fa. Al momento, Marchio è stata assegnata al gruppo misto, ma è previsto che il Pd presto formi un gruppo unico.

Il nuovo gruppo del Partito Democratico includerà Ivana Russu, Maddalena Corda, Gian Luca Corda, Antonio Loriga (attualmente parte del gruppo Olbia Democratica), e i consiglieri Rino Piccinnu e Mariangela Marchio, che ora fanno parte del gruppo misto. In seguito alle dimissioni di Spada, che ricopriva anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio per le minoranze, il Consiglio ha eletto Alfideo Farina, del Movimento 5 Stelle, come suo sostituto.

