Festival degli influencer, a Olbia due famosi divulgatori

I due divulgatori Roberto Mercadini e Rick DuFer a Olbia per l’evento “2024 Odissea sulla Terra”.

Due serate all’Archivio Mario Cervo di Olbia con ingresso libero e gratuito per l’evento “2024 Odissea sulla Terra” nell’ambito del Festival Nazionale degli Influencer, di cui il noto giornalista olbiese originario di Santa Teresa Gallura, Claudio Chisu, è il direttore artistico.

Cultura e intrattenimento, con due divulgatori che hanno scelto la rete, in particolare YouTube, per proporre al grande pubblico i propri monologhi culturali, riuscendo allo stesso tempo di girare i teatri d’Italia con grandi riscontri di pubblico. Per la prima volta in Gallura il filosofo veneto Rick DuFer e lo scrittore e drammaturgo romagnolo Roberto Mercadini, tra le altre cose ospite fisso della trasmissione “Splendida cornice” in onda su Rai3, condotta da Geppi Cucciari.

Il 13 settembre l’esibizione di Rick DuFer.

Oggi, 13 settembre, alle 21, Rick DuFer, porterà sul palco olbiese il monologo “Saggezza artificiale” di cui è autore e interprete. “Ritrovare la saggezza antica nell’epoca delle intelligenze artificiali potrebbe sembrare quasi un esercizio retorico, ma non è così – spiega il divulgatore veneto – Seneca, Epitteto, ma anche Platone e Marco Aurelio, hanno prodotto idee eccellenti per affrontare le sfide sociali, economiche e tecnologiche del nostro tempo. Proviamo a capire come i filosofi antichi possano ancora indicarci la strada, oltre gli algoritmi.”

Il 14 settembre sul palco dell’Archivio Mario Cervo di Olbia Roberto Mercadini.

Roberto Mercadini interpreterà a Olbia un suo monologo di assoluto successo: “Felicità for dummies – felicità per negati”. Ampiamente testata negli anni davanti a platee molto importanti, la pièce teatrale rappresenta una sorta di cavallo di battaglia dell’autore di Cesena. Mercadini si contraddistingue per la spigliatezza e l’ironia che utilizza per affrontare alcune delle tematiche sociali più impattanti sulla nostra quotidianità. Risate e riflessioni accompagneranno – a braccetto, e con lo stesso peso – il pubblico presente per tutta la durata dello spettacolo.

A Olbia il Festival nazionale degli influencer.

Non bisogna fare confusione, perchè per “influencer“, in questo caso si intende il significato puro e originario del termine, a indicare persone di spessore che possono in qualche modo influenzare l’opinione pubblica. Insomma, non ci si aspetti una sfilata di Chiara Ferragni e altre sue “colleghe”.

Il Festival Nazionale degli Influencer è un progetto ideato e diretto dal giornalista Claudio Chisu: “L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Chisu – è quello di favorire l’incontro tra il pubblico italiano e i migliori divulgatori presenti in rete. Trasportare quindi la virtualità del rapporto follower/content creator in una interazione reale, solida, tridimensionale”.

E se giornali, televisione e cinema mainstream sono ormai espressione di piccole “caste” per lo più chiuse e sottomesse a logiche di potere e politicamente corretto, la rete potrebbe rappresentare, ancora, la forma di espressione di una vera e propria avanguardia culturale: “Per quanto mi riguarda – afferma Chisu -, sono dell’idea che in Italia ci siano centinaia di talent di assoluto livello, ognuno specializzato in una tematica padroneggiata alla perfezione. Sono i nuovi divulgatori della cultura e dell’intrattenimento che hanno raccolto la grande eredità culturale italiana spostandola in un mezzo di comunicazione contemporaneo: la rete. Sono convinto che i più bravi riusciranno a imporsi ancora di più nei prossimi anni: la divulgazione sui social non è un fenomeno passeggero ma una realtà ormai consolidata e destinata a perdurare.”

2024 Odissea sulla Terra.

“Mercadini e DuFer – afferma Chisu -, sono l’essenza della nuova divulgazione perché padroneggiano con estrema facilità qualsiasi mezzo di comunicazione, e sono a proprio agio tanto sui social quanto sul palcoscenico. Sono convinto che chi sarà presente alle serate andrà via contento di ciò che avrà visto e sentito.” L’evento “2024 Odissea sulla Terra”, ideato e organizzato dal direttore artistico del Festival Nazionale degli Influencer, Claudio Chisu, è prodotto dall’associazione SociaLand di Olbia e realizzato con il contributo fondamentale della Fondazione di Sardegna e il sostegno del Delta Hotels by Marriott Olbia Sardinia e dell’Archivio Mario Cervo.

