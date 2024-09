Tre giorni a Olbia col festival dell’aerospazio

Il Festival dell’Aerospazio è un evento organizzato a Olbia da Astec (Aerospace technology education center) dal 26 al 28 settembre 2024. Al Museo archeologico di Olbia gli speaker più autorevoli che si alternano per condividere esperienze, opportunità e novità del mondo aerospaziale. “I partecipanti avranno accesso a un ricco programma composto da conferenze, tavole rotonde, momenti divulgativi e laboratori interattivi. Contribuendo alla creazione di uno spazio di confronto, e condivisione aperto e accessibile a tutti”.

Il festival a Olbia

“Il Festival dell’Aerospazio è un evento chiave che riunisce leader dei settori dell’industria, istituzioni, centri di ricerca, enti scientifici, università e scuole. “La missione del Festival dell’Aerospazio è chiara. Ispirare e sensibilizzare il grande pubblico e il mondo del lavoro sulle opportunità offerte dall’aerospazio, promuovendo l’innovazione e la diversità nel settore offrire vantaggi nel “downstream” e “upstream”, sfruttando le infrastrutture spaziali per applicazioni terrestri come telecomunicazioni, navigazione GPS, monitoraggio ambientale e gestione delle risorse, amplificando l’impatto dell’aerospazio su scala globale

creare sinergia tra aziende del settore della space economy, riconosciuta come uno dei fattori chiave per la competitività e lo sviluppo sociale dell’Italia, una delle pochissime nazioni al mondo a disporre di una filiera di prodotto completa nel settore aerospaziale. Questo, unito alla direzione condivisa dagli stakeholder decisionali e finanziari, consente la creazione di un prolifico ecosistema per il consolidamento di business esistenti e, al contempo, per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali”.

