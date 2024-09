Tutto pronto a Olbia per il World Boccia Challenger

Al Palageovillage, dal 30 settembre, i migliori al mondo all’Olbia 2024 World Boccia Challenger in gara per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Diciotto nazioni al via in Gallura con 500 tra atleti, allenatori e dirigenti. Tecnica, orgoglio e disabilità all’evento patrocinato da ministero dello Sport, Regione Sardegna, Comune di Olbia, Coni, Comitato Paralimpico, Msp e Ussi. In campo anche quattro protagonisti ai Giochi Paralimpici di Parigi. In pedana tre giudici sardi. “Diremo la nostra, siamo pronti” ha detto Marco Giunio De Sanctis.

L’Olbia 2024 World Boccia Challenger presentato a Cagliari da Franco Cuccureddu (assessore regionale Turismo), Marco Giunio De Sanctis (presidente Federazione italiana bocce), Elena Casu (assessora Sport, Olbia) Bruno Perra (presidente Coni regionale), Mikalina Augustiniak (Federazione mondiale Fispes) e Sandrino Porru (presidente Fispes e Comitato italiano paralimpico). I dettagli sulle gare sono state illustrate da Dario Della Gatta, direttore generale comitato organizzativo Asd Ichnusa. La manifestazione è valida per le Paralimpiadi di Los Angeles 2028.

Al PalaGeovillage dal 29 settembre al 6 ottobre saranno in gara i migliori atleti al mondo: la boccia paralimpica comprende disabili gravi e gravissimi. In campo le nazionali di Australia, Belgio, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Polonia, Singapore, Slovacchia, Slovenia e Svezia. In arrivo dai Giochi di Parigi la cinese Lin Ximei (oro nel BC4), Yuansen Zheng (Cina) e i tedeschi Boris Nicolai e Anita Raguawaran. La Sardegna sarà rappresentata dai Giudici di gara Damiano Tuveri (Cagliari), Francesca Pasella (Olbia) e Diletta Sanna (Budoni).

