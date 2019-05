La rassegna musicale a Castelsardo.



Lo aveva annunciato e così è stato. Il Festival Musica sulle Bocche, il tradizionale evento jazz che si teneva a Santa Teresa, dopo le polemiche, trasloca a Castelsardo.

Il direttore artistico del festival, Enzo Favata, ha deciso per un comune non troppo distante, ma dall’indubbio fascino ugualmente, per la diciannovesima edizione della sua rassegna musicale.

Consumata la rottura con il Comune di Santa Teresa, dopo lo scambio di accuse sull’esclusione di un artista israeliano, il festival organizzato dall’associazione Jana Project riparte, quindi, con uno spirito nuovo.

La matrice del festival rimarrà la stessa, ma sono previste anche alcune novità, che lo renderanno diverso dalle edizioni passate. Per il momento sono state ufficializzate le date dell’evento: dal 22 al 25 agosto. Per i dettagli del programma si dovrà aspettare alla fine di maggio.

(Visited 187 times, 187 visits today)