La fiaccolata in ricordo di Davide “Spaghetto” Unida.

Lo chiamavano “Spaghetto” affettuosamente e così era conosciuto a Luras. Per il paese questi sono giorni tristi, dopo la notizia della scomparsa di Davide Unida. L’affetto verso il 37enne scomparso, dopo la tragica lite con un conoscente, era molto sentito per il giovane.

Alla fiaccolata silenziosa ha partecipato tutto il paese, che si è riunita in un lungo corteo con ognuno delle candele bianche per ricordare il povero Davide. “Versatilità, la sua forza, l’educazione ed il rispetto per gli altri; la disponibilità, la generosità, la gioia di vivere”.

Così lo ricordano i suoi compaesani che sono davvero affranti per la perdita del giovane uomo. C’erano migliaia di persone in piazza: giovani, meno giovani, grandi e piccini. Una manifestazione di affetto verso un ragazzo che ha subìto un’ingiustizia, pagando con la sua morte. Una notizia che diventa ancora più tragica quando accade in un piccolo paese dove tutti si conoscono.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui