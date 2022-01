L’incendio a Olbia.

Tutto lascia pensare che l’incendio avvenuto la scorsa notte, dietro le scuole elementari di Isticadeddu, a Olbia, sia di origine dolosa. I residenti del quartiere sono concordi nell’affermare di aver udito diversi boati.

Sul posto, intorno alle 22:30, sono accorsi i vigili del fuoco del locale Distaccamento, che in breve tempo, hanno domato le fiamme. Con molta probabilità l’incendio, alimentato dal forte vento di maestrale, è scaturito in seguito all’esplosione di qualche bombola. Le scintille hanno mandato in cenere un canneto, insieme alla spazzatura, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato