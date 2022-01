Rinviato il carnevale a Tempio.

Rinviato il carnevale a Tempio Pausania. Ieri sera l’amministrazione comunale, incontrando i rappresentanti dei gruppi che hanno partecipato al bando per la realizzazione dei carri allegorici, hanno convenuto sulla necessità di annullare temporaneamente la manifestazione.

“Nel corso della riunione abbiamo formalizzato il rinvio della edizione 2022 del Carrasciali timpiesu che si sarebbe dovuta tenere a fine febbraio e che, se le condizioni lo consentiranno, prevediamo di poter realizzare a fine primavera, tra maggio e giugno – afferma il sindaco, Gianni Addis -. È stata decisione unanime, che ha visto tutti i partecipanti condividere la preoccupazione dell’amministrazione, consapevoli che la situazione sanitaria causata dalla pandemia non avrebbe consentito lo svolgimento della manifestazione, perché la salute e la sicurezza dei nostri concittadini e delle nostre comunità sono oggi le nostre assolute priorità”. Un nuovo incontro è stato programmato per il 10 febbraio, per un aggiornamento sulla situazione.