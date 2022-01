L’incendio a La Maddalena.

Incendio ad un sottotetto, questa notte, intorno alle 3,30, in via Buonarroti a La Maddalena. Le fiamme hanno coinvolto anche le due abitazioni adiacenti in via Buonarroti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del locale distaccamento, che per 3 ore hanno lavorato allo spegnimento e alle operazioni di bonifica.

Dopo aver domato le fiamme è stato necessario, infatti, un parziale scoperchiamento del tetto. Danni ingenti sulle strutture causate anche da un parziale crollo della struttura del tetto e del solaio. Lo stabile è stato dichiarato parzialmente inagibile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.