Fiamme ad un pickup a Budoni, danni ingenti: l’ipotesi del dolo

L’incendio ad un pickup di Budoni.

Nella notte un incendio ha distrutto completamente un pickup in via Tiziano, a Maiorca, frazione di Budoni. Il rogo, che si è verificato alle ore 00:30, è stato domato tempestivamente dalla squadra 9A dei vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola, che ha lavorato per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il mezzo, di proprietà di un ventenne residente nella zona, è andato completamente distrutto, senza lasciare traccia. Le cause dell’incendio sono al momento oggetto di indagini, ma gli inquirenti non escludono che si tratti di un atto doloso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di San Teodoro, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dei fatti e raccogliere eventuali indizi utili a identificare i responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, già allarmati per l’intensificarsi di episodi simili nelle ultime settimane. Le indagini proseguono in attesa di ulteriori sviluppi.

