Olbia si rifà il look, dalle strade al nuovo palazzetto dello sport

Strade e nuovo palazzetto tra gli interventi del Comune di Olbia.

Durante l’ultimo Consiglio comunale di Olbia, l’assessore Alessandro Fiorentino ha presentato le variazioni di Bilancio, illustrando interventi di grande impatto per la città di Olbia, che spaziano dalla manutenzione urbana alle politiche sociali, fino agli investimenti in cultura e sport.

Uno stanziamento di 1,65 milioni di euro è stato destinato alla manutenzione di strade urbane e vicinali, alla riqualificazione dei marciapiedi di Corso Umberto, alla segnaletica stradale e alla cura di parchi, giardini e illuminazione pubblica. A ciò si aggiungono 5 milioni di euro, spalmati tra il 2024 e il 2026, per la realizzazione della nuova strada tra Rudalza e Porto Rotondo Centro, che comprenderà una carreggiata più moderna e una pista ciclabile, migliorando la viabilità sia per i residenti che per i turisti.

Un totale di 650 mila euro sarà destinato invece alla ristrutturazione e al completamento di edifici scolastici, con particolare attenzione al plesso di via Veronese e alla messa in sicurezza della palestra delle medie di via Diaz.

Per le festività natalizie sono stati stanziati 120mila euro per la Casa di Babbo Natale, laboratori interattivi e altre iniziative, mentre un milione di euro è dedicato ai festeggiamenti di Capodanno, con i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari e dei Boomdabash, oltre a spettacoli pirotecnici, service audio-luci e palco. Di questa cifra, il Comune coprirà solo 500mila euro, grazie al contributo della Regione Sardegna (420 mila euro) e della Fondazione di Sardegna (80mila euro).

Anche il settore sportivo vede investimenti importanti: 4,5 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione del nuovo palazzetto dello sport “Sa Minda Noa“, mentre un milione sarà impiegato per l’omologazione della pista di atletica leggera del Fausto Noce per competizioni ufficiali. Ulteriori 100 mila euro finanzieranno un nuovo campo da calcio in erba sintetica nel complesso sportivo di via Nervi.

Altresì, un milione di euro sarà utilizzato per trasformare il piazzale Girardengo in un moderno parco urbano con strutture sportive innovative, riqualificando un’area precedentemente degradata. Più di un milione di euro, invece, è stato stanziato per servizi sociali, con interventi a favore di persone con gravi handicap, minori in difficoltà familiare e altre politiche di inclusione.

“Continuiamo a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale, aggiungendo opere e servizi fondamentali per il benessere della città”, ha dichiarato l’assessore Fiorentino, sottolineando l’importanza di questi investimenti per il futuro di Olbia.

