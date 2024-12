Presunta cellula terroristica con base a Olbia, si riapre il processo

Processo bis per tre pakistani per presunto terrorismo, residenti a Olbia.

Il processo bis contro tre pakistani, accusati di far parte di una cellula terroristica con base a Olbia, proseguirà presso la Corte d’Assise di Sassari. I tre sono accusati di aver partecipato all’organizzazione di attentati di matrice islamica in Pakistan e di aver raccolto fondi in Sardegna per finanziare gruppi estremisti.

Gli imputati sono Muhammad Hafiz Zulkifal, ex imam, Muhammad Siddique e Alì Zubair, tutti residenti a Olbia. Quest’ultimo è deceduto durante lo svolgimento del procedimento, avviato nel 2019. La riapertura del caso è stata decisa dalla Cassazione, che lo scorso marzo ha annullato le sentenze di primo e secondo grado, con cui era stato dichiarato il non luogo a procedere, ritenendo che i tre avessero già affrontato un processo per gli stessi fatti.

Oggi i giudici della Corte d’Assise hanno rigettato tutte le eccezioni sollevate dal collegio difensivo – composto dagli avvocati Franco Villa, Maria Luisa Lai, Carolina Scarano e Anna Barone – relative alla competenza territoriale del processo e ai capi d’imputazione. Il dibattimento riprenderà l’11 marzo 2025, con l’audizione del primo testimone, l’ex capo della Digos che aveva coordinato le indagini all’epoca.

