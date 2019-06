L’incendio in una traversa di via Aldo Moro.

Intorno alle 12 di oggi, è scoppiato un incendio in una palazzina in via Ciro Menotti a Olbia. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un garage dove erano presenti delle bombole di gas. L’intervento immediato dei vigili del fuoco di Olbia è stato fondamentale per evitare gravi danni.

Infatti, le sette bombole di gas sono state portate fuori dal garage della palazzina e messe in sicurezza dai vigili del fuoco. Tanta paura e apprensione ma nessun ferito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia.

(Visited 307 times, 307 visits today)