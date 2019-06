I voli di oggi.

Al via il secondo giorno, all’aeroporto Costa Smeralda, della nuova continuità territoriale da e per Olbia. Ieri ci sono stati diversi problemi e disagi segnalati da numerosi passeggeri. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino a Olbia si è vissuta, infatti, una giornata di tensione.

Un volo soppresso e grossi ritardi negli arrivi. Il volo da Roma delle 22,30 è atterrato al Costa Smeralda solo verso l’una. Tra i passeggeri si avverte ansia, tensione e paura dei ritardi o delle cancellazioni dei voli. Oggi invece sembra il tipico giorno caratterizzato dalla “quiete dopo la tempesta”. Voli per Roma e Milano in orario. Nessun disagio segnalato questa mattina.

Le due compagnie, Air Italy e Alitalia, consigliano comunque ai passeggeri di contattare i call-center e guardare le linee guida sui internet per evitare disagi. In orario i voli per Roma delle 14.45 Air Italy e Alitalia per Milano delle 15.15 e anche delle 15.50. Non sono previsti, per adesso, ritardi nei prossimi voli delle due compagnie.

