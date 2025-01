La fine dei lavori sulla Sassari-Olbia.

Domani, alle ore 11:30, sarà ufficialmente aperto al traffico il ponte sul rio Mannu, un’opera centrale del quarto lotto della strada statale 729 Sassari-Olbia. Contestualmente, sarà inaugurata l’intera direttrice strada statale 729, un’infrastruttura fondamentale per il collegamento tra le due città sarde.

LEGGI ANCHE: La Sassari-Olbia verso il traguardo, cantieri chiusi nel lotto 4.

Alla cerimonia interverranno il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu, l’amministratore delegato e direttore generale di Anas Aldo Isi, il sindaco di Oschiri Roberto Carta e il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu.

La riapertura della Sassari-Olbia rappresenta un traguardo importante per l’isola, un’opera dal valore complessivo vicino al miliardo di euro. Un risultato sostenuto con fermezza dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha seguito personalmente il dossier sin dall’inizio del suo mandato. “Dopo troppi ritardi, siamo riusciti a consegnare un’opera fondamentale per la Sardegna. Questo traguardo conferma la nostra attenzione per il territorio e per le esigenze dei cittadini”, ha dichiarato Salvini.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui