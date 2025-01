La Sassari-Olbia verso il traguardo, cantieri chiusi nel lotto

Apre il Lotto 4 della Sassari-Olbia.

Il ponte sul Rio Mannu, uno dei cantieri più complessi della Sassari-Olbia, ma uno dei tratti di strada più importanti, vedrà l’apertura tra due giorni. Si terrà mercoledì 22 gennaio l’apertura dell’infrastruttura, che fa parte del Lotto 4, tra Oschiri e Berchidda. Con l’apertura di questo tratto di strada, la strada Sassari-Olbia si avvicina al traguardo della fine dei lavori.

LEGGI ANCHE: Sassari-Olbia verso la fine dei lavori, al via il collaudo del ponte sul rio Mannu

Alle ore 11:30 il pezzo di strada del Lotto 4 sarà aperto al traffico e seguirà l’inaugurazione, con la presenza del Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, l’assessore ai lavori pubblici della Regione Sardegna Antonio Piu. Ci saranno anche l’amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas Aldo Isi, il sindaco di Oschiri, Roberto Carta, e il sindaco di Berchidda Andrea Nieddu. Il collaudo sul ponte Rio Mannu era avvenuto lo scorso novembre 2024, con l’utilizzo di otto camion del peso ciascuno di circa 50 tonnellate.

Dopo una lunga progettazione, il cantiere della Sassari-Olbia è stato aperto nel 2012, con i primi lotti inaugurati dalla Giunta Pigliaru. La necessità di creare una 4 corsie era legata a migliorare un’arteria così trafficata e renderla più sicura. Altri lotti sono stati aperti sotto la Giunta Solinas e Todde. Fino agli anni 2000 il collegamento tra Sassari e Olbia avveniva principalmente attraverso la 2 corsie SS 597 del Logudoro e alcune tratte, anche tra Berchidda e Oschiri, attraversavano i centri abitati, rendendo il percorso lento e tortuoso.

La Sassari-Olbia sarà ultimata nel 2025 dopo 13 anni, con data fissata al 31 dicembre. I lavori hanno subito un nuovo slittamento lo scorso luglio, poiché la fine del complessivo cantiere era prevista per il 2024. Sono, infatti, in corso diversi interventi, come opere complementari nel Lotto 1. Nel Lotto 2 sono stati finanziati 12 milioni per altre opere complementari per la deviazione dei corsi d’acqua e manutenzione. Altri lavori riguardano i lotti 5, 6, 8 al 9. Ulteriori interventi riguardano l’installazione di pannelli a messaggio variabile, telecamere di videosorveglianza, stazioni meteo e sensori stradali per monitorare il traffico. Questi ultimi renderanno la Sassari-Olbia una moderna 4 corsie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui