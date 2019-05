Fine settimana di controlli tra Olbia ed Arzachena, trovate 5 persone in stato di ebbrezza

Ritirate le patenti e sequestrate le auto.

Nel corso del fine settimana i carabinieri del reparto territoriale di Olbia hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale attraverso posti di blocco e posti di controllo tra Olbia, Porto Rotondo e Arzachena, tutti finalizzati al controllo della circolazione stradale e di persone alla guida in condizioni pericolose per sé e per gli altri.

Nel corso dei controlli i militari hanno fermato e denunciato 5 persone alla guida in stato di ebrezza e una persona sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ai quali sono state sequestrate le rispettive auto e ritirate le patenti di guida.

(Visited 385 times, 388 visits today)