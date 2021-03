Il meteo in Gallura per il weekend.

Non ci sarà neanche il bel tempo a consolare i sardi in quello che potrebbe essere l’ultimo weekend prima del passaggio in zona arancione. Per questo fine settimana di marzo infatti è previsto un abbassamento delle temperature in Gallura con possibili rovesci.

Maltempo che potrebbe portare anche neve sopra i 700 metri e possibili grandinate in alcune zone della Gallura. Una corrente di aria fredda infatti è in arrivo dal nord Europa e causerà un abbassamento delle temperature che non saliranno oltre i 10 gradi.

Dalla prossima settimana invece si assisterà ad un graduale miglioramento delle condizioni meteo già dalla giornata di lunedì, anche se per un aumento delle temperature si dovrà attendere almeno fino a mercoledì.

