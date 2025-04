Furto di zaini durante le gare, il team di Arzachena non si arrende

Il furto degli zaini degli atleti di Arzachena.

Trasferta amara a Ostia per gli otto giovani atleti del Club nautico Arzachena, impegnati nei Campionati Europei Techno 293 di windsurf dal 15 al 21 aprile. Durante le regate, ignoti hanno rotto i vetri del furgone parcheggiato davanti alla Lega navale e hanno rubato gli zaini contenenti documenti, cellulari e portafogli. L’attrezzatura da gara, fortunatamente, era con loro in acqua.

Il furto, avvenuto mentre gli atleti erano impegnati in mare, sembra essere stato un colpo improvvisato in una zona già nota per episodi simili. I carabinieri, intervenuti subito dopo, hanno raccolto la denuncia. Nonostante il grave imprevisto, i ragazzi non si sono lasciati scoraggiare. Con grande maturità e determinazione hanno proseguito le gare, ottenendo ottimi risultati. Tra i successi più importanti, Kristian Porcu si è laureato vice campione europeo nella categoria U19, mentre gli altri compagni si sono distinti con piazzamenti di rilievo nelle rispettive categorie, confermando il valore del team gallurese.

