Flop saldi a Olbia: boom di turisti, ma vendite in calo

Vendite in calo anche a Olbia.

Nelle vie del centro storico di Olbia, turisti e residenti si sono fermati soltanto ad ammirare le vetrine. Questo nonostante il boom del turismo e gli arrivi delle crociere, con numeri superiori a quelli del 2022 e prenotazioni negli alberghi fino a ottobre.

“Un bilancio chiaroscuro”, come lo ha definito Confcommercio Olbia. “I dati quest’anno non sono stati positivi – dichiara il direttore di Confcommercio Olbia, Nino Seu -, soprattutto per il mese di agosto, dove ci si aspettavano dei numeri migliori per le presenze che si sono registrate quest’anno. La gente spende meno, per diverse ragioni, anche perché il settori che maggiormente sono presenti nel centro storico spesso sono quelli dove si acquista meno, togliendo il settore food. Poi c’è da dire che spesso il boom delle vendite durante i saldi dura una sola settimana, perché gli acquirenti aspettano le proposte più accattivanti”.

Vendite in calo anche a causa dell’espansione degli e-commerce, che spingono i consumatori ad acquistare comodamente sul divano. “E’ una realtà con la quale dobbiamo convivere purtroppo – spiega -, c’è chi si è adeguato aprendo un sito web e vendendo la propria merce online, ma è una battaglia non facile da vincere perché ci si scontra con multinazionali”.