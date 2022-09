A La Maddalena arrivano vie e numeri civici per le abitazioni

La svolta a La Maddalena.

Dopo anni di disagi e disservizi, a La Maddalena arrivano nuove vie e numeri civici. Stamattina è stato votato l’atto definitivo per poter dare ad ogni via un nome ed un numero civico.

Una svolta che arriva dopo decenni.“Sono soddisfatto di questo importante risultato – afferma il delegato Adriano Greco – la conclusione di questo iter era uno degli obiettivi che il sindaco mi aveva affidato. Adesso che abbiamo ultimato la parte burocratica potremo procedere velocemente con la parte operativa tramite l’affidamento per l’acquisto delle targhe per le piazze, le vie ed i numeri civici. L’aspetto più complesso sarà quello dell’inserimento dei dati in anagrafe, ma dedicherò lo stesso impegno che ho messo nella prima fase. I cittadini aspettano la risoluzione di questo problema da troppi anni siamo pronti a dare risposte concrete”