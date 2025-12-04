Protesta contro la nave israeliana a Olbia: “Basta sionisti in città”

Una nuova protesta per Gaza a Olbia.

L’arrivo a Olbia di una crociera da Israele scatena una nuova ondata di proteste in città. Dopo le polemiche riguardo l’atterraggio di aerei israeliani, i manifestanti tornano in piazza contro i continui tentativi di far arrivare turisti israeliani nelle coste galluresi.

LEGGI ANCHE: Migliaia in piazza a Olbia per Gaza: “Fermiamo il genocidio”

Lo scandalo è partito dopo il caso della nave Crown Iris della compagnia israeliana Mano Maritime, che nonostante sia stata annullata alcuni mesi fa, i manifestanti pro-Palestina hanno comunque organizzato un sit-in in piazza Elena di Gallura. La protesta si terrà sabato mattina con l’obiettivo di ribadire la contrarietà al turismo sionista in tutto il territorio della Sardegna. Sarà una manifestazione pacifica dove si denunciano i continui tentativi di far entrare “criminali di guerra”. I manifestanti hanno denunciato la situazione a Gaza, dove si continua a bombardare, chiedendo una ferma condanna sociale contro il governo di Israele. Ancora una volta la città si mostra attiva per dire no alla guerra.