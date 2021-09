L’intervento del consigliere regionale Giuseppe Meloni.

Una disparità sulla ripartizione dei fondi alla sanità privata che penalizza il nord Sardegna e la Gallura. E’ quanto ha ribadito ieri mattina il consigliere regionale del PD Giuseppe Meloni, partecipando alla seduta della commissione sanità del consiglio regionale.

Era prevista l’audizione dell’assessore Nieddu, risultato assente, del direttore generale dell’assessorato, Tidore, e del commissario straordinario dell’Ats Temussi.

“Ho preso la parola per riprendere e contestare la delibera Ats 658 del 26 agosto 2021 -+ spiega Meloni – che prevede e conferma il vergognoso disequilibrio col quale, per diversi lustri, sono state ripartite le risorse per la sanità privata nella nostra Isola”.

“Abbiamo ribadito in commissione ai dirigenti presenti la necessità che le risorse vengano ripartite per numero effettivo di abitanti e relativo fabbisogno – continua il consigliere – . Per questo abbiamo chiesto che ATS riveda immediatamente quella decisione che mortifica soprattutto il Nord Sardegna e in particolare la Gallura”.

Il commissario straordinario dell’Ats al termine dell’audizione ha assunto l’impegno di bloccare l’efficacia della delibera in parola ed istituire un tavolo di consultazione per definire i nuovi criteri.

“Il nostro auspicio é che in questo modo possa essere presto posto rimedio ad una situazione intollerabile, che va avanti da troppo tempo”, ha concluso Meloni.

