L’incidente questa mattina a La Maddalena.

Incidente questa mattina intorno alle 7 in via Ammiraglio Mirabello a La Maddalena. Per cause da accertare, l’autovettura è uscita di strada andando a sbattere contro un muro che delimita il marciapiede da una scarpata, adiacente al porticciolo di Cala Camiciotto.

Sul posto sono subito intervenuti anche i Vigili del Fuoco di La Maddalena che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, a dare assistenza al personale del 118 e bonificare la zona interessata.

Il conducente, trasportato all’ospedale Paolo Merlo Di La Maddalena dal personale del 118. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per accertare le cause dell’incidente.

