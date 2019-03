Il forte maestrale soffia su Olbia e la Gallura: picchi sino a 80 km/h

Forte maestrale su Olbia e la Gallura.

Il vento di maestrale oggi fa sentire forte la sua influenza su gran parte della Sardegna: a Olbia ha raggiunto i 80 km/h. Già in nottata il maestrale è dato in attenuazione, per poi ripresentarsi mercoledì 13 febbraio. Il picco più alto è stato registrato ad Alghero. Sono previste anche mareggiate.

Al momento non si registrano particolari danni causati dal maestrale. Per tutta la giornata di oggi la Protezione civile Sardegna ha emesso un bollettino con l’avviso delle condizioni meteorologiche avverse per tutta l’isola.

