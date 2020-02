Le previsioni.

Il forte vento previsto per oggi sta arrivando sulla Gallura. Nelle prossime ore ci sarà un aumento della forza con il massimo che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio.

Già in queste ore a Olbia il vento ha raggiunto i 54 chilometri con raffiche di 94km/h ma il picco è previsto per le 16 con 67 chilometri e raffiche che supereranno i 104km/h. Per precauzione il parco Fausto Noce rimarra chiuso. Nel corso della serata invece si dovrebbe assistere ad una graduale diminuzione.

In Gallura i valori massimi sono previsti ad Arzachena con il vento che nelle prossime ore arriverà a toccare gli 85 km/h con raffiche massime di 115.

