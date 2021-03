La vincita da oltre 32mila euro a Cannigione.

La fortuna fa tappa ancora in Sardegna e stavolta sceglie il mare di Cannigione ad Arzachena. Con una schedina del SuperEnalotto, giocata presso il bar tabacchi di via Nazionale 43 il fortunato vincitore si è è portato a casa 32.667,38 euro centrando il 5.

Il nord Sardegna continua ad essere baciato dalla dea bendata. Anche se stavoltala vincita non è come quella di 59 milioni di euro a Sassari dello scorso anno, sicuramente gli oltre 32mila euro faranno sicuramente comodo, soprattutto in un periodo di incertezza come questo. Intanto il Jackpot della prossima estrazione sale a quota 127,6 milioni di euro.

