Forza Italia contro Bartolazzi per la crisi dell’ospedale di Olbia: “Reparti a rischio”

Cocciu e il gruppo di Forza Italia contro l’assessore Bartolazzi per l’ospedale di Olbia

Forza Italia ha presentato una mozione sui reparti a rischio dell’ospedale di Olbia e attacca l’assessore Bartolazzi per la sua assenza. Nella seduta di ieri del Consiglio regionale c’era all’ordine del giorno il documento presentato dal capogruppo azzurro Angelo Cocciu. Non c’era però in Aula l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e non se n’è fatto nulla.

Lo sfogo di Cocciu

“È stata una cosa poco bella, la mozione era stata calendarizzata e aspettavamo che l’assessore Bartolazzi venisse per dare delle spiegazioni immediate – commenta Cocciu -. Stiamo parlando della chiusura del Punto nascita di Olbia, dei problemi per la Pediatria e altre situazioni come la chiusura di Psichiatria. non vederlo in aula è stato veramente poco bello. non è andato in Aula per dare le risposte che Olbia e tutto il territorio gallurese in questo momento si aspettavano”.

La nota di Forza Italia

“Non possiamo accettare che il silenzio o l’indifferenza istituzionale, come mostrata ieri dall’assessore alla Sanità che ha disertato la discussione, diventino una risposta alla sofferenza di tanti cittadini – spiegano dal gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale -. È il tempo di agire, non di rimandare ed è per questo chiediamo rapide risposte nei confronti della comunità gallurese, non ci piacciono le assenze tattiche. Invitiamo l’assessore a rispettare le funzioni del Consiglio e ad agire con atti concreti e a non trattare le donne, i bambini e le famiglie della Gallura come cittadini di serie B“.

