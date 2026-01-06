Malore fatale, donna trovata morta in casa a Olbia

Addio a Francesca Piras.

Olbia in lutto per la scomparsa prematura di una donna. Francesca Piras aveva soltanto 60 anni quando è deceduta nella sua casa a causa di un malore fatale. La 60enne è stata trovata morta nella sua casa del centro storico a Capodanno. Pare che abbia avuto un arresto cardiaco, a causa delle sue condizioni di salute.

Tuttavia in questi giorni sarà svolta l’autopsia che chiarire le esatte cause del suo decesso, come richiesto dai famigliari. Originaria di Gavoi, Francesca era molto conosciuta perché figlie del noto avvocato Antonio Piras, fondatore di Sardaleasing e scomparso diversi anni fa. Piras lavorava in banca, al Banco di Sardegna, ed era in pensione. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato due città in lutto.

