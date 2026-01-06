Sostegno alla disabilità, prorogati i termini nel Comune di Palau

Il sostegno alla disabilità del Comune di Palau.

Il Comune di Palau rende noto che la Regione ha prorogato i piani personalizzati già in corso della legge 162/1998, destinati alle persone con disabilità grave. I piani attivi al 31 dicembre 2025 saranno estesi fino al 30 aprile 2026, salvo interruzioni dovute a rinuncia o decesso del beneficiario, e l’importo mensile del finanziamento resterà invariato rispetto a quanto già riconosciuto nel periodo maggio-dicembre 2025. La documentazione necessaria per confermare la proroga dovrà essere presentata entro il 6 febbraio 2026.

Il Comune informa inoltre che sono aperti i termini per le nuove attivazioni dei piani personalizzati, rivolte ai residenti in possesso di certificazione di disabilità grave o della documentazione relativa alla visita della commissione medica. Le domande dovranno essere consegnate entro il 20 marzo 2026 alle ore 12 presso l’ufficio protocollo del Comune o tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.palau.it. Tutta la documentazione richiesta è consultabile sul sito istituzionale del Municipio.

