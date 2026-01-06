Nuovo bando per tre alloggi a canone moderato a Calangianus

Riparte il bando per gli alloggi popolari a Calangianus.

Il Comune di Calangianus prosegue con le sue politiche abitative annunciando un bando per nuovi alloggi a canone moderato. Il sindaco Fabio Albieri ha fatto sapere che a breve ci sarà l’assegnazione di tre appartamenti nel paese.

LEGGI ANCHE: Dieci alloggi a canone moderato a Calangianus, il sindaco: “Ottimo risultato”

Il bando sarà pubblicato a breve e riguarda due bilocali e un monolocale nel centro abitato di Calangianus. ”Sappiamo quanto il tema dell’abitare sia importante, e questo bando rappresenta un passo concreto per rispondere alle esigenze della nostra comunità”, ha dichiarato Albieri annunciando che nei prossimi giorni saranno annunciati tutti i dettagli e le scadenze.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui