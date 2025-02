Ad agosto i Franz Ferdinand suoneranno in Sardegna

Grande colpo per l’estate musicale in Sardegna, il 26 agosto per la prima volta nell’isola suoneranno i Franz Ferdinand. Saranno gli headliner della seconda edizione del Sulky Rock, il festival nell’Arena fenicia di Sant’Antioco dove l’anno scorso c’erano i Wolfmother.

“La band indie-rock scozzese che da oltre 20 anni infiamma i Festival di tutto il mondo e che sarà in tour con il nuovo album “The Human Fear”, uscito il 10 gennaio 2025 via Domino Records, farà tappa per la prima volta in Sardegna! La prevendita sarà attiva dalle ore 12:00 di mercoledì 26 febbraio”.

