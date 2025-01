I big sardi di Fratelli d’Italia a Olbia per il congresso cittadino

Sabato il congresso di Fratelli d’Italia Olbia

Sabato 18 gennaio, dalle 10, si terrà al Blu Marine in viale Italia 39, il congresso cittadino di Olbia di Fratelli d’Italia. Appuntamento per l’elezione del nuovo coordinatore cittadino e del relativo direttivo.

Per il coordinatore provinciale Mario Russu “il congresso cittadino di Olbia si inserisce nel quadro di rinnovamento e crescita del partito, mirando a rafforzare il legame con il territorio e a preparare lo stesso alle sfide future”. Secondo Marco Piro, coordinatore cittadino uscente “il congresso rappresenta un momento importante per la crescita e la consolidamento di Fratelli d’Italia a livello locale, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno del partito nel territorio olbiese, ma anche di contribuire attivamente al progetto politico che il partito sta portando avanti a livello nazionale, regionale e provinciale”.

“Fratelli d’Italia, sotto la guida di Giorgia Meloni, ha raggiunto risultati straordinari a livello nazionale, diventando il primo partito in Italia e ricoprendo un ruolo centrale nel governo del Paese. La leadership del partito, infatti, si è distinta per le politiche di rafforzamento della sicurezza, della famiglia e della sovranità nazionale, facendo di Fratelli d’Italia un punto di riferimento per milioni di italiani. Marco Piro, conclude sottolineando “l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini alle prossime elezioni amministrative, invitando tutti gli iscritti e simpatizzanti ed i giovani, a prendere parte a questo momento di democrazia e confronto”.

Il congresso sarà presieduto dal senatore Giovanni Satta. Ci saranno il coordinatore regionale Francesco Mura, quello provinciale Mario Russu e la consigliera regionale Cristina Usai.

