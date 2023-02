Nuova ondata di freddo in Gallura, neve sopra gli 800 metri

Torna il freddo in Gallura.

Il mese di febbraio si chiude con una nuova perturbazione che porterà freddo sulla Gallura. Dopo una breve pausa dal sapore quasi primaverile, tornerà la neve sopra gli 800 metri. La protezione civile ha emesso in queste ore un’allerta meteo per condizioni atmosferiche avverse.

L’allerta avrà effetto a partire dalle ore 8 del 28 febbraio, sino alle 20 della stessa giornata. Anche in Gallura sono previste precipitazioni sparse moderate a carattere temporalesco e freddo intenso. Sulle montagne, oltre gli 800 metri tornerà a nevicare.

L’ondata di maltempo colpirà in particolare la Gallura, con temperature in brusco calo. Sul Monte Limbara si verificheranno nevicate dalle 10 fino alle 19 del 28 febbraio. Secondo Meteo.it, anche nella giornata di venerdì prossimo nevicherà. Nelle zone costiere e pianeggianti della Gallura, invece, la temperatura scenderà sotto i 15 gradi, spazzando via quell’assaggio primaverile che si è percepito nei giorni scorsi.