Nuove regole al Pronto soccorso di Olbia, cambiano codici e triage

La nuova triage del Pronto soccorso di Olbia.

L’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia può contare su una nuova triage del Pronto soccorso. Oggi sono stati inaugurati nuovi spazi, realizzati grazie all’inserimento di 2 strutture modulari climatizzate, dotate di dieci poltrone reclinabili per la prima assistenza e di strumenti tecnologici per il monitoraggio dei pazienti. Nella nuova area triage saranno smistati i casi che arrivano per urgenze ed emergenze.

“Un nuovo assetto improntato alla riorganizzazione dell’attività del Pronto soccorso. La nuova struttura consentirà una gestione più efficiente dei flussi, a partire da un’organizzazione più razionale degli spazi in funzione dell’assistenza. In particolare ottimizzando la gestione dei codici meno gravi, bianchi e verdi, che potranno contare di un monitoraggio avanzato e costante anche grazie alle tecnologie, contiamo di ridurre i tempi d’attesa e la pressione generale sul pronto soccorso, a beneficio degli utenti e del personale sanitario in servizio”. Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, che questa mattina ha visitato i nuovi spazi, insieme ai vertici della Asl Gallura e i rappresentanti delle istituzioni locali.

“La Gallura – sottolinea l’assessore Doria – rappresenta un’eccellenza, a partire dai flussi turistici che fanno aumentare le presenze sul territorio da 180 mila abitanti a quasi due milioni di presenze. L’eccellenza però non deve essere solo negli alberghi a cinque stelle, ma deve andare di pari passo nei servizi. Vogliamo restituire un servizio più efficiente ai sardi e alle tante persone che arrivano in Gallura durante il periodo di alta stagione. Per dare sostegno al pronto soccorso nel periodo estivo stiamo lavorando con Ares a un sistema di guardia turistica potenziato in grado di fornire al pronto soccorso un filtro indispensabile, sempre facendo conto sulle risorse umane a nostra disposizione”.

“A meno di un mese dall’inaugurazione del nuovo ‘open space’ nel pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari – precisa l’assessore Doria – si aggiunge un ulteriore tassello verso una complessiva riorganizzazione e ammodernamento dei pronto soccorso della Sardegna. Sul fronte dell’emergenza-urgenza, come nel resto d’Italia, i nostri ospedali scontano la carenza di personale e in particolare di medici specializzati. Non sono però più tollerabili le situazioni in cui i pazienti siano costretti all’attesa in barelle nei corridoi, in condizioni difficili per gli stessi operatori. Riorganizzare l’assistenza punta proprio a rispondere a questa necessità, restituendo un servizio più sicuro, moderno ed efficiente”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.