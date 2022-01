L’allerta meteo in Sardegna.

Temperature in picchiata e rischio gelate. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo in Sardegna valida dalle 20 di oggi, 28 gennaio, e fino alle 8 di domani mattina.

Nel corso della notte tra oggi e domani sulla Sardegna si osserverà una generale diminuzione delle temperature minime, associata a gelate che interesseranno prevalentemente le quote collinari montane e i fondovalle con possibile formazione di ghiaccio sul manto stradale

La Protezione civile raccomanda di prestare la massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale, in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote.