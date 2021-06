Incidente a Olbia.

Violento incidente oggi poco dopo le 17 all’ingresso di Pittulongu. Due autovetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Nel frontale sono stati coinvolti un uomo di nazionalità rumena e una donna polacca.

Ad avere la peggio nello scontro è stata la donna, che è stata portata all’ospedale di Sassari in elisoccorso. L’uomo invece è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Olbia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale, per i rilievi sul sinistro e per ripristinare il traffico.

