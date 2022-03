L’inseguimento ieri pomeriggio a Olbia.

Inseguimento ieri nel primo pomeriggio di ieri a Olbia. Intorno alle 13 e 30 gli agenti della polizia locale, insospettiti dalla targa nascosta, si sono messi all’inseguimento in corso Vittorio Veneto di una moto di grossa cilindrata, una Yamaha R1.

La fuga si è conclusa in via Sicilia e il conducente , un ragazzo olbiese , ha cercato di nascondersi tra le macchine ,senza successo . Il giovane è risultato senza patente , mai conseguita , privo di assicurazione e di carta di circolazione a seguito. La violazione commessa ha portato all’emissione di verbali per oltre cinquemila euro.