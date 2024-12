Un altro pezzo di Meridiana se ne va, addio a Pietro

Addio a Fulberto Feo.

Un altro pezzo di storia della Meridiana se ne va. È scomparso a soli 69 anni, a causa di una malattia, Fulberto Feo, conosciuto come Pietro, ex dipendente per molti anni della fu compagnia aerea con base a Olbia.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nei suoi tantissimi ex colleghi e amici, che lo ricordano come una persona gentile e sempre disponibile. IL 69enne lascia una moglie e due figli. Il suo funerale si terrà il 12 dicembre, alle ore 16, nella chiesa della Sacra Famiglia, a Olbia.

