Natale con risate, c’è Teo Teocoli e il suo show ad Arzachena

Teo Teocoli arriva ad Arzachena il 20 dicembre 2024.

Arriva in Sardegna, ad Arzachena, “Tutto Teo”, lo spettacolo esilarante di Teo Teocoli. Un artista poliedrico che ha saputo misurarsi con successo lavorando nel cinema, nella televisione e soprattutto nel teatro in cabaret di enorme successo.

Un evento curato dalla Fondazione Bernardo De Muro in collaborazione con il Comune di Arzachena e gli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive. L’appuntamento imperdibile è fissato per venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00 all’Auditorium di Arzachena.

Teo Teocoli non necessita di presentazioni, la sua fama lo precede e tutti conoscono la cifra ironica che lo caratterizza e che rimasta invariata ed esilarante nei decenni della sua instancabile attività artista. Teocoli è un artista eclettico, una personalità vivace e curiosa che lo ha condotto lavorare in ambito cinematografico, televisivo, radiofonico e teatrale passando per il cabaret, primo tra tutti il mitico Derby milanese in cui l’artista ha mosso suoi primi passi.

Uno dei momenti più straordinari della sua carriera è stato di certo quello della conduzione del 50° festival di San Remo, accanto a Fabio Fazio e Luciano Pavarotti, in cui ha saputo portare la sua verve ironica. Teocoli però ha trovato la notorietà grazie alle sue notevoli capacità di imitatore che sono le punte di diamante dello spettacolo “Tutto Teo”, che debutterà con la prima data in Sardegna, all’Auditorium di Arzachena il prossimo 20 dicembre.

C’è quindi molta attesa per questo spettacolo che vedrà Teocoli destreggiarsi tra i suoi cavalli di battaglia, imitazioni di personaggi reali e interpretazione di stereotipi di fantasia, che non mancheranno di strappare una risata a tutti i convenuti. Teocoli sarà accompagnato dalla sua band storica e farà sfilare i suoi personaggi senza soluzione di continuità: da Adriano Celentano a Felice Caccamo, fino ad arrivare a Maurizio Costanzo, Cesare Maldini, Ray Charles, Roberto Bolle, e tanti altri.

L’evento, curato dalla Fondazione Bernardo De Muro in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive del Comune di Arzachena, rappresenta un ulteriore momento culturale collettivo capace di tenere vivo l’interesse verso la produzione di spettacoli di elevata qualità, destagionalizzando l’offerta di eventi dedicati alla cultura. Un lavoro svolto in sinergia anche con L’assessore alle Attività Produttive, Stefania Fresu, che ha creduto da subito alla nostra proposta culturale.

Tutte queste azioni sono volte alla creazione di un circolo virtuoso che il primo cittadino, Roberto Ragnedda e la Giunta, promuovono costantemente al fine di rendere Arzachena centro vivo e pulsante non soltanto nel periodo estivo ma durante tutto l’anno.

Data la portata di questo spettacolo abbiamo rivolto alcune domande ad alcuni dei protagonisti cui si deve la realizzazione dell’evento: Al direttore artistico della Fondazione De Muro, M° Fabrizio Ruggero abbiamo chiesto cosa significa avere un artista come Teo Teocoli ad Arzachena? Ci ha risposto: “Avere un artista del calibro di Teo Teocoli ad Arzachena rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio. Teo non è solo un comico di grande talento, ma anche un simbolo della cultura e dello spettacolo italiani, capace di unire generazioni diverse con la sua ironia e la sua capacità di raccontare l’Italia con leggerezza e profondità. La sua presenza qui dimostra come il nostro territorio possa diventare un centro attrattivo per eventi di alto livello, offrendo momenti di svago e cultura alla comunità locale e ai visitatori. È un ulteriore passo nel nostro impegno per promuovere l’arte e lo spettacolo come strumenti di inclusione e sviluppo culturale.”

Alla Presidente della Fondazione De Muro, Sara Russo, abbiamo chiesto se investire sulla cultura è sempre una scelta vincente? E come pensa possa influire questa scelta su un territorio come questo?. La risposta è stata la seguente: “Investire sulla cultura è una scelta strategica per il nostro territorio, perché la cultura non è solo intrattenimento, ma un motore di sviluppo sociale, economico e turistico. In un luogo come Arzachena, con un patrimonio naturale e storico così ricco, la cultura può fare da ponte tra tradizione e innovazione, valorizzando le nostre radici e al tempo stesso attirando nuove opportunità. Eventi come questo, con artisti di rilievo nazionale, non solo creano occasioni di aggregazione per la comunità, ma rafforzano l’immagine del territorio come meta di qualità, capace di offrire esperienze uniche. In un periodo storico in cui è importante costruire identità e futuro, la cultura diventa il terreno su cui far crescere il senso di appartenenza e prospettive di sviluppo sostenibile.”

Infine al Delegato alla Cultura del Comune di Arzachena, Giovanni Carta, abbiamo chiesto come, alla luce di eventi come questo, vede il futuro di questo comune? La sua risposta è stata: “Eventi come questo rappresentano un segnale positivo e incoraggiante per il futuro di Arzachena. Mostrano che il comune ha tutte le potenzialità per diventare un centro di riferimento culturale, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale. La capacità di ospitare artisti di fama come Teo Teocoli indica una visione lungimirante, che punta a valorizzare il territorio attraverso la cultura, creando un circuito virtuoso che coinvolge cittadini, operatori turistici e imprese locali. Con una programmazione culturale costante e di qualità, Arzachena può diventare un modello di integrazione tra tradizione e innovazione, attirando non solo turismo ma anche investimenti e nuove opportunità per le giovani generazioni. Vedo un futuro in cui il comune si afferma sempre più come una comunità dinamica, accogliente e capace di sfruttare le sue risorse per costruire un’identità forte e proiettata verso il futuro.”

Lo show “Tutto Teo” si avvicina e tutti siamo pronti a goderne, l’appuntamento con il grande showman è fissato per il 20 dicembre. I biglietti sono in vendita all’ Auditorium di Arzachena in via Paolo Dettori snc, oppure in prevendita su https://auditoriumarzachena.18tickets.it/event/24671

