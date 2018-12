All’origine probabilmente un corto circuito.

È di tre persone intossicate il bilancio di un incendio divampato, questa mattina, intorno alle 10, in un appartamento di via Mantova a Olbia, nel quartiere di Poltu Quadu. Stando alle prime informazioni ricevute, le fiamme sarebbero di vampate in una stanza dell’abitazione, che si trova al secondo piano. Un probabile corto circuito, all’origine dell’incendio. All’interno una famiglia di tre persone, tra cui un bambino. Hanno tentato invano di domare il rogo, prima che si propagasse anche nelle stanze vicine.

A quel punto hanno capito che non c’era più nulla da fare. Sono usciti di corsa dalla loro casa e hanno chiamato i vigili del fuoco di Olbia. I danni all’abitazione sarebbero importanti, ma, fortunatamente, l’intervento dei pompieri ha permesso che l’incendio non si propagasse anche agli appartamenti vicini. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, che ha trasportato i tre all’ospedale di Olbia per accertamenti.

