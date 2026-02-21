Auto fuori strada sulla 125, paura tra Olbia e Murta Maria

Incidente sulla 125 in direzione Murta Maria
Un’auto uscita fuori strada ha fatto scattare l’allarme sulla 125 nel tratto tra Olbia e la frazione di Murta Maria. Dalle prime informazioni sembra che l’incidente non abbia avuto conseguenze sulle persone.
Tanta paura, ma nessun ferito. Quello è l’aspetto principale, che i danni alle auto sono un problema decisamente minore. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia locale di Olbia. Gli agenti si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente.