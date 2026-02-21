Garante dei disabili a Olbia, ok dal Pd ma dubbi sulla trasparenza

Pd favorevole all’istituzione del Garante per i diritti dei disabili a Olbia

Il Pd di Olbia approva l’istituzione del Garante per i diritti dei disabili, ma denuncia una mancanza di trasparenza per le nomine. “Il Gruppo Consiliare esprime soddisfazione per l’istituzione della figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità, un obiettivo che riteniamo fondamentale per la nostra comunità. Proprio per l’importanza del tema, abbiamo deciso di votare a favore del regolamento, anteponendo l’interesse dei cittadini più fragili alle logiche di schieramento”.

“Tuttavia, come Gruppo sentiamo il dovere di evidenziare le criticità sollevate durante il dibattito, frutto di un attento lavoro di analisi condotto dalla Consigliera Corda componente della Commissione servizi sociali. È stata proprio la Consigliera a porre l’accento su un punto che riteniamo inaccettabile: la totale mancanza di trasparenza nei criteri di nomina. In particolare ha messo in luce come il regolamento attuale lasci troppa discrezionalità politica nella scelta del Garante. Attraverso le sue osservazioni, il Gruppo ha ribadito che questa figura dovrebbe essere individuata tramite criteri tecnici, di competenza e di assoluta indipendenza, e non per appartenenza o vicinanza politica“.

“Pur avendo dato il nostro voto favorevole per non bloccare l’istituzione di questo importante ufficio, facciamo nostre le preoccupazioni espresse dalla Consigliera Corda e vigileremo con estrema attenzione affinché la nomina non venga svilita da logiche spartitorie. La disabilità merita rispetto, competenza e, soprattutto, una figura che sia realmente al di sopra delle parti”. Coì la nota del Pd con prima firmataria la componente della Commissione Maddalena Corda.

