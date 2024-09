Traffico bloccato lungo la 125 per un frontale vicino a Murta Maria

Scontro frontale tra due auto lungo la Statale 125, nel tratto tra il centro di Olbia e la frazione di Murta Maria. Per cause ancora da chiarire l’incidente si è verificato in un tratto rettilineo, dove si può sorpassare, poco prima di Murta Maria.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco che si stanno occupando della messa in sicurezza delle auto per liberare quel tratto trafficato di strada.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui