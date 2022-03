La graduatoria provvisoria del Reis a Olbia.

È stata approvata, a Olbia, la graduatoria provvisoria dei beneficiari del programma regionale Reis, reddito di inclusione sociale. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali Simonetta Lai.

Luogo e orario di consultazione.

La graduatoria sarà consultabile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it . eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente dagli interessati, previa presentazione del documento di identità e del codice fiscale, presso i seguenti servizi: Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center, previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 52172, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 18; Servizio Informacittà – Località Molo Brin (preferibilmente previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789/25139) dal lunedì al venerdì alle ore 8 alle 18; Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18 previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789/24800.

Eventuali ricorsi avversi agli esiti dell’istruttoria possono essere presentati entro il termine del 8 aprile 2022 alle ore 13, attraverso la specifica modulistica direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Olbia nella via Garibaldi numero 49 o tramite raccomandata a/r, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello Front-Office dell’assessorato alle Politiche Sociali 0789/52172.