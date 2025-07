Furti nelle auto, sgominata una banda a Porto Cervo

Arrestata una banda per furti nelle auto a Porto Cervo.

Una banda ha compiuto numerosi furti in auto a Porto Cervo. A seguito di un’intensa attività investigativa e a interventi mirati sul territorio, il personale del Commissariato di Porto Cervo ha smantellato il gruppo responsabile di numerosi danneggiamenti e furti su veicoli in sosta.

Nelle ultime settimane, le segnalazioni di auto con vetri infranti e abitacoli rovistati hanno destato forte preoccupazione tra residenti e turisti. L’indagine, condotta con riservatezza, ha portato all’identificazione di un sodalizio criminale ben organizzato, composto da più soggetti, che agiva in diverse zone del litorale gallurese.

L’intervento degli agenti ha permesso di cogliere i malviventi in flagranza di reato, mentre tentavano l’ennesima effrazione. Gli individui sono stati bloccati e condotti presso il Commissariato di Olbia per il fotosegnalamento. A loro carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Arzachena, accompagnato dalla proposta, attualmente al vaglio, di applicazione della sorveglianza speciale, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania.

Durante l’attività sono stati individuati anche altri soggetti appartenenti a gruppi distinti, coinvolti in furti in abitazione con modalità operative analoghe. Le perquisizioni eseguite hanno consentito il recupero di numerosi oggetti rubati, già restituiti ai legittimi proprietari.

