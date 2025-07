Schiamazzi e ubriachi alla guida: scattano le denunce a Tempio

Numerose denunce dei carabinieri per la malamovida a Tempio.

Sabato scorso, i carabinieri di Tempio Pausania hanno svolto un servizio straordinario nel cuore del centro storico, per il contrasto della “maldamovida”. L’intervento, che ha coinvolto numerose pattuglie dislocate nei principali punti di ritrovo, aveva come obiettivo la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti, la tutela della salute e della sicurezza pubblica e il rispetto delle normative amministrative nei locali pubblici e luoghi di aggregazione.

L’operazione si è svolta in modo capillare, interessando simultaneamente diverse aree del centro urbano, in particolare quelle maggiormente frequentate nelle ore serali e notturne, soprattutto nei fine settimana. Durante i controlli alla circolazione stradale, due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, risultando positive all’alcoltest con valori ben superiori al limite consentito. Un altro giovane è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacent, dopo essere stato trovato in possesso di una modica quantità di droga.

L’attenzione dei militari si è concentrata anche sui luoghi di aggregazione giovanile. Numerosi minori sono stati identificati e controllati nelle vie centrali del paese, dove stazionavano in gruppo, talvolta in prossimità di locali pubblici e attività di somministrazione bevande. I controlli mirati avevano lo scopo di prevenire episodi di degrado urbano, consumo illecito di alcol da parte di minorenni e comportamenti potenzialmente pericolosi.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai pubblici esercizi, sottoposti a verifiche per accertare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, amministrative e di sicurezza. In tale contesto, i militari hanno controllato diversi bar, ristoranti e punti di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole del settore. Sono state accertate alcune irregolarità e sensibilizzati i gestori al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la somministrazione di alcolici ai minori.

In merito, si ribadisce che in caso di dubbio sull’età del cliente è sempre obbligatorio richiedere l’esibizione di un valido documento di identità che ne attesti la maggiore età. Questo semplice accorgimento rappresenta un presidio essenziale di legalità e responsabilità sociale, a tutela non solo dei giovani, ma anche dei gestori stessi, che rischiano sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la sospensione o revoca della licenza.

L’attività dei carabinieri nasce anche a seguito di segnalazioni da parte di cittadini e residenti, infastiditi da continui episodi di disturbo alla quiete pubblica, schiamazzi notturni e assembramenti rumorosi soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di presidiare costantemente il territorio, garantendo condizioni di sicurezza e legalità per tutti, in particolare durante i mesi estivi, caratterizzati da un forte aumento dell’affluenza di giovani e turisti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui